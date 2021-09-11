Еще один житель дома под Ельцом скончался из-за взрыва газа

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Еще один житель двухэтажного дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области скончался в результате взрыва газа. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в местных экстренных службах.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент число жертв выросло до трех человек.

— Нашли тело третьего погибшего под завалами. Это пожилой мужчина, он скончался, — цитирует ТАСС слова сотрудников экстренных служб.

В ночь на 11 сентября, в 00:52, поступило сообщение о хлопке в доме под Ельцом. На место инцидента выехали сотрудники регионального МЧС и экстренных служб для проведения поисково-спасательных работ и разбора завалов.

В результате произошедшего погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

В субботу, 11 сентября, прокуратура назвала причину взрыва: неисправность газового оборудования в здании.

В настоящий момент на месте происшествия продолжаются поисковые работы, несмотря на угрозу обрушения здания. Около дома находятся 256 спасателей и 58 единиц техники.