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Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Анастасия Волоснова

Происшествия
Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме под Ельцом
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и несовершеннолетней девочки в результате взрыва бытового газа в поселке Солидарность в Липецкой области. Об этом в субботу, 11 сентября, рассказали в СК по региону.

Информация о хлопке в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области поступила в 00:52 по московскому времени. В результате инцидента была частично обрушена стена здания.

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа в центральной части двухэтажного жилого дома. В СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате взрыва бытового газа в доме погибла 50-летняя женщина. Спустя время тело 11-летней девочки нашли под завалами.

Позднее появилась информация, что всего в результате инцидента пострадали шесть человек. Спасатели извлекли пятерых из них из-под завалов. Среди пострадавших есть ребенок. При этом под обломками еще могут находиться пять человек.

В настоящее время на месте работают следователи и спасатели. Продолжается поисковая работа, говорится на сайте СК.

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