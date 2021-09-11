Тело ребенка нашли на месте взрыва газа в доме под Ельцом

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Тело 11-летнего ребенка нашли под завалами разрушенного от взрыва газа жилого дома под Ельцом в Липецкой области. Об этом РИА Новости рассказал источник вт экстренных службах области.

До этого стало известно, что 50-летняя женщина погибла в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме.

— Двое погибших. Второй — ребенок, — сообщил источник агентства.

Информация о хлопке в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области поступила в 00:52 по московскому времени. В результате инцидента была частично обрушена стена здания.

До этого стало известно, что двух человек спасли после взрыва газа в жилом доме. При этом под обломками еще могут находиться пять человек.

Позднее появилась информация, что всего в результате инцидента пострадали шесть человек. Спасатели извлекли пятерых из них из-под завалов. Среди пострадавших есть ребенок.