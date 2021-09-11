Власти не исключили вероятность обрушения дома под Ельцом после взрыва газа

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Администрация Липецкой области заявила об угрозе обрушения жилого дома после взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района. Об этом местные власти сообщили в субботу, 11 сентября.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте происшествия разбирают завалы первого этажа, где произошел взрыв. В доме работают 256 сотрудника экстренных служб и 58 единиц спасательной техники.

— Спасатели продолжают работы несмотря на угрозу обрушения конструкций. Стены поддерживают с помощью строительной техник, — цитирует РИА Новости местную администрацию.

Сообщение о хлопке в жилом доме поступило в 00:52 по московскому времени. Причиной этого стал взрыв бытового газа. После инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг.

В результате под завалами погибли два человека, среди которых оказался один ребенок 11-ти лет.

В среду, 8 сентября, в жилом доме в Ногинске произошел взрыв газа. Из-за этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах.

В результате погибли семь человек, среди которых подросток. Вечером 9 сентября спасатели завершили работы по разбору завалов и поиску людей.