Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МЧС завершило аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске

Анастасия Колоскова

Происшествия
МЧС завершило аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
Фото: МЧС / Московская область

Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в четверг, 9 сентября.

— В подмосковном Ногинске завершены аварийно-спасательные работы в доме №9а на улице 28 Июня, где 8 сентября произошел хлопок газо-воздушной смеси, — цитирует сообщение ведомства RT.

В пресс-службе добавили, что в 19:30 сотрудники МЧС России подписали акт приема-передачи объекта администрации Богородского городского округа.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

Читайте также:
аварийные работыхлопок газаМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте