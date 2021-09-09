МЧС завершило аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске

Фото: МЧС / Московская область

Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в четверг, 9 сентября.

— В подмосковном Ногинске завершены аварийно-спасательные работы в доме №9а на улице 28 Июня, где 8 сентября произошел хлопок газо-воздушной смеси, — цитирует сообщение ведомства RT.

В пресс-службе добавили, что в 19:30 сотрудники МЧС России подписали акт приема-передачи объекта администрации Богородского городского округа.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.