Взрыв в жилом доме под Ельцом произошел из-за неисправности газовой техники
Взрыв в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, в результате которого погибли два человека, произошел из-за неисправности газового оборудования в здании. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили ТАСС в местной прокуратуре.
Сообщение о хлопке в доме поступило в 00:52 по московскому времени. На место происшествия выехали экстренные службы и сотрудники регионального МЧС для проведения поисково-спасательных работ и разбора завалов.
В результате в доме были найдены тела женщины и ребенка, которые погибли от взрыва.
После случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.
В настоящий момент на месте происшествия спасатели с помощью специализированной техники продолжают работать. Однако местная администрация не исключает возможности обрушения здания.
Вечером в четверг, 9 сентября, сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Ногинске. В результате инцидента погибли семь человек, в числе которых двое детей.