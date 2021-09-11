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Новый сквер Победы в Некрасовке украсил Т-34 образца 1941-го года

Василий Плиткин

Общество
Новый сквер Победы в Некрасовке украсил Т-34 образца 1941-го года
Фото: Полина Федосейкина

10 сентября в молодом столичном районе Некрасовка торжественно открыли сквер Победы и аллею Героев ВОВ. На входе в сквер появился настоящий Т-34. Редкую сегодня боевую машину нашла и отреставрировала общероссийская общественная организация «Совет матерей».

В начале собравшиеся на открытии сквера почтили минутой молчания память Евгения Зиничева — трагически погибшего главы МЧС, которому президент присвоил посмертно звание Героя России. После минуты молчания перерезали красную ленту, а в небо взлетели голуби мира.

На церемонию открытия собрались многие жители района, ветераны, представители властей и школьники. Именно они весной этого года предложили макет памятника герою-танкисту Дмитрию Лавриненко, уничтожившему 52 вражеских танка. В центре композиции школьники увидели Т-34 на постаменте, но именно с поиском легендарной боевой машины возникли основные трудности.

— В начале мы не представляли, какой сложной будет эта задача. Оказалось, не так просто найти в России сегодня Т-34. «Совету матерей» пришлось искать танк и недостающие запчасти к нему по всей стране. Но, узнавая, зачем нам танк, все сразу начинали помогать, — рассказала лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Боевую машину искали и реставрировали почти пять месяцев и только неделю назад доставили в Некрасовку на специальном тягаче. Интересно, что «Совет матерей» нашел и восстановил именно такой танк, на котором мог воевать герой-танкист Лавриненко: Т-34 образца 1941 года.

— Память о войне не должна ограничиваться возложением цветов и чествованием ветеранов в День Победы. На нас лежит огромная ответственность по сохранению исторической памяти. Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы отблагодарить тех, кто подарил нам мирную жизнь, — сказала лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая на церемонии открытия сквера Победы.

Новый сквер гармонично впишется в пейзажи Некрасовки, считает архитектор Михаил Громыко. Он согласен с тем, что современные районы Москвы должны иметь места, в которых жители, особенно дети и молодежь, могут прикоснуться к исторической памяти.

Ранее в молодом столичном районе Некрасовка не было своего места, где можно было бы собраться в День Победы и другие торжественные даты. Новый сквер станет местом притяжения для местных жителей, районные власти расширят и облагородят территорию.

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