Городские службы Москвы начали работать в усиленном режиме из-за Дня города
Усиленный режим работы ввели для городских служб столицы из-за проведения Дня города. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что под особым контролем находится поддержание порядка и уборка территорий Москвы.
Около полутора тысяч аварийных бригад инженерных компаний перевели на круглосуточный режим работы.
Также особенное внимание городские службы уделили работе электросетевых объектов и соблюдению мер противопожарной безопасности.
При этом в комплексе городского хозяйства столицы добавили, что под особым контролем находится антитеррористическая защищенность инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
— Пожарную безопасность обеспечивают более 1100 человек пожарно-спасательного гарнизона и более 300 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Усилено патрулирование акватории города, — заявили в ведомстве.
В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» заключили, что на площадках проведения праздничного салюта организовали дежурство, а также провели обследования и инструктажи.
В субботу, 11 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем города. Он выразил сожаление, что в этом году столица празднует день рождения без массовых гуляний, однако подчеркнул, что 874-й год жизни города выдался сложным и плодотворным.