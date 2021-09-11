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Городские службы Москвы начали работать в усиленном режиме из-за Дня города

Виктория Сикерина

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Городские службы Москвы начали работать в усиленном режиме из-за Дня города
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Усиленный режим работы ввели для городских служб столицы из-за проведения Дня города. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что под особым контролем находится поддержание порядка и уборка территорий Москвы.

Около полутора тысяч аварийных бригад инженерных компаний перевели на круглосуточный режим работы.

Также особенное внимание городские службы уделили работе электросетевых объектов и соблюдению мер противопожарной безопасности.

При этом в комплексе городского хозяйства столицы добавили, что под особым контролем находится антитеррористическая защищенность инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

— Пожарную безопасность обеспечивают более 1100 человек пожарно-спасательного гарнизона и более 300 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Усилено патрулирование акватории города, — заявили в ведомстве.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» заключили, что на площадках проведения праздничного салюта организовали дежурство, а также провели обследования и инструктажи.

В субботу, 11 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем города. Он выразил сожаление, что в этом году столица празднует день рождения без массовых гуляний, однако подчеркнул, что 874-й год жизни города выдался сложным и плодотворным.

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