«Это была мусорка»: Ирина Винер-Усманова рассказала о Москве в 90-х

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью «Вечерней Москве» рассказала о том, какой ей запомнилась столица в 90-е годы. По ее словам, город был изувечен уродливыми ларьками, вульгарными растяжками, рекламными плакатами.

— Это была мусорка, еще и с бандитским налетом. Страшно было выходить по вечерам. Город выглядел облезлым, непривлекательным, он буквально стоял на коленях, — вспомнила тренер.

В последние годы Москва изменилась кардинально, считает Винер-Усманова.

— Я не большой специалист в архитектуре. Но я дочь художника и вижу гармонию, прогресс невероятный. Неслучайно Москва входит в топ самых популярных туристических точек на планете, — сказала собеседница «ВМ».

Винер-Усманова отметила, что мэр столицы Сергей Собянин не стал разрушать древние постройки на узких улочках. По мнению тренера, глава города таким образом сберег атмосферу прошлой эпохи.

— Знаю, нашего мэра многие ругают, но это не беда. В свое время у Эйфелевой башни тоже находилось множество критиков, зато теперь она является символом Парижа. Нет пророка в своем Отечестве, но будущее всех рассудит, — уверена Винер-Усманова.

11 сентября президент РФ Владимир Путин в честь празднования Дня города в столице принял в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина. Лидер государства отметил, что в настоящий момент город демонстрирует «очень хорошие показатели развития» и является крупнейшей в мире агломерацией.