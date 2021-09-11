ЕР внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за кредитные долги

Фото: Пресс-служба Госдумы

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ законопроект о запрете на списание социальных выплат за кредитные долги. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в официальном Telegram-канале фракции.

В сообщении отметили, что разработанный документ будет защищать денежные средства от списания в сторону банковских кредитов и в рамках исполнительного производства.

— Списание может быть только добровольным — по письменному согласию гражданина. Кроме того, перечень социальных выплат, не подлежащих списанию, будет расширен, — написали в пресс-службе.

В список таких выплат войдут пособия малоимущим беременным женщинам, средства социального контракта и выплаты от президента России и правительства.

Также в Telegram-канале добавили, что автором законопроекта выступил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак. Он подчеркнул, что такие денежные средства должны быть неприкосновенными.

— Если получатель захочет, он может сам направить их на погашение долга, частично или полностью... Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно — недопустимо и просто бесчеловечно, — подытожил он.

В пятницу, 10 сентября, Министерство финансов России разработало законопроект о передаче Центральным банком (ЦБ) в Министерство внутренних дел (МВД) информации о несанкционированных списаниях мошенников. Такой законопроект позволит в будущем перехватить денежные средства тогда, когда их еще не вывели.