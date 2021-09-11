Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЕР внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за кредитные долги

Виктория Сикерина

Политика
ЕР внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за кредитные долги
Фото: Пресс-служба Госдумы

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ законопроект о запрете на списание социальных выплат за кредитные долги. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в официальном Telegram-канале фракции.

В сообщении отметили, что разработанный документ будет защищать денежные средства от списания в сторону банковских кредитов и в рамках исполнительного производства.

— Списание может быть только добровольным — по письменному согласию гражданина. Кроме того, перечень социальных выплат, не подлежащих списанию, будет расширен, — написали в пресс-службе.

В список таких выплат войдут пособия малоимущим беременным женщинам, средства социального контракта и выплаты от президента России и правительства.

Также в Telegram-канале добавили, что автором законопроекта выступил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак. Он подчеркнул, что такие денежные средства должны быть неприкосновенными.

— Если получатель захочет, он может сам направить их на погашение долга, частично или полностью... Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно — недопустимо и просто бесчеловечно, — подытожил он.

В пятницу, 10 сентября, Министерство финансов России разработало законопроект о передаче Центральным банком (ЦБ) в Министерство внутренних дел (МВД) информации о несанкционированных списаниях мошенников. Такой законопроект позволит в будущем перехватить денежные средства тогда, когда их еще не вывели.

Читайте также:
выплаты денежных средствпартия «Единая Россия»законопроект
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте