Законопроект о передаче ЦБ в МВД данных о списаниях мошенников разработали в Минфине

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Законопроект о передаче Центральным банком (ЦБ) в Министерство внутренних дел (МВД) информации о несанкционированных списаниях мошенников разработали в Министерстве финансов. Соответствующий документ опубликовали в пятницу, 10 сентября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве отметили, что проработка введения таких законодательных мер началась в апреле текущего года. По мнению Минфина, законопроект позволит в будущем перехватить денежные средства тогда, когда их еще не вывели.

— Предлагается внести… дополнения в части передачи органами предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, в Банк России сведений о возбуждении уголовных дел, связанных со случаями и попытками осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также в части права указанных органов получать от Банка России информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, — говорится в сообщении на портале.

Также законопроектом предлагается совершать обмен информацией между МВД и ЦБ с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ ЦБ. Соответствующие дополнения планируют внести к закон о российской платежной системе.

— Законопроектом предусмотрен отлагательный срок вступления федерального закона в силу в один год, в связи с необходимостью заключения соглашений Банка России с правоохранительными органами, — говорится в документе на сайте проектов нормативных правовых актов.

В четверг, 9 сентября, Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества. Россиянам якобы от имени портала «Госуслуги» сообщали об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. Исправить такую ошибку возможно лишь после повторной регистрации и оплаты пошлины.