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Анастасия Ракова: Клиентоцентричность государства — это действия в интересах всех жителей

Виктория Сикерина

Город
Анастасия Ракова: Клиентоцентричность государства — это действия в интересах всех жителей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что последние полтора года в городе развивается клиентоцентричное направление. Такое мнение она высказала в субботу, 11 сентября, на IV Форуме социальных инноваций регионов в Гостином Дворе.

Она подчеркнула, что еще 10 лет назад многие убеждали московские власти в невозможности такого развития.

— Предоставление государственных услуг и сервисов, таких как запись в школу, выплаты пособий, выдача некоторых документов, должно происходить оперативно. Поэтому мы постарались оцифровать максимальное количество услуг и отменить ненужные справки, — заявила заммэра столицы.

При этом Анастасия Ракова добавила, что государства должно совершенствовать все общественные сферы одновременно. Это сложный процесс, потому что он должен охватывать все направления и удовлетворять интересы различных групп населения.

— С точки зрения государства клиентоцентричность — это умение слышать и слушать людей и поступать так, чтобы соблюдать их интересы, даже если это не всегда популярные решения, — подытожила заместитель мэра Москвы.

В четверг, 9 сентября, Анастасия Ракова рассказала об инновациях в социальной сфере столицы, среди которых персонализированный подход к здоровью человека, выход здравоохранения за пределы медицинских учреждений, проактивность, открытость информации и процессов, коллаборация медицинских и других социальных структур.

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