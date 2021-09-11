Сергей Собянин участвовал в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / С. Быстрова

Россия, Москва, Александровский сад Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, памятным знакам городов-героев и к памятному знаку городам воинской славы. Мероприятие было посвящено 874-й годовщине основания Москвы.

В церемонии также участвовали представители столичных молодежных организаций и волонтеры.

В ходе мероприятия военнослужащие Преображенского полка торжественно вынесли венки, сделанные из белых хризантем, красных гвоздик и еловых ветвей. Венки возложили у Могилы Неизвестного Солдата.

Память защитников столицы почтили минутой молчания. Затем военный оркестр исполнил гимн России, и рота почетного караула прошла перед участниками мероприятия торжественным маршем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу, 11 сентября, во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 Сергей Собянин объявил о расширении программы реконструкции городских поликлиник.