Сергей Собянин участвовал в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, памятным знакам городов-героев и к памятному знаку городам воинской славы. Мероприятие было посвящено 874-й годовщине основания Москвы.
В церемонии также участвовали представители столичных молодежных организаций и волонтеры.
В ходе мероприятия военнослужащие Преображенского полка торжественно вынесли венки, сделанные из белых хризантем, красных гвоздик и еловых ветвей. Венки возложили у Могилы Неизвестного Солдата.
Память защитников столицы почтили минутой молчания. Затем военный оркестр исполнил гимн России, и рота почетного караула прошла перед участниками мероприятия торжественным маршем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В субботу, 11 сентября, во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 Сергей Собянин объявил о расширении программы реконструкции городских поликлиник.