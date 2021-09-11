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Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства

Илья Ашуров

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Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, остров БалчугКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг, благоустройство которых было проведено в этом году. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В ходе церемонии открытия глава города отметил, что на острове теперь появилось большое пространство, которое позволит жителям города совершать прогулки. Мэр отметил, что реконструкция электростанции рядом с Патриаршим мостом привела к созданию «уникального комплекса».

— Там получился действительно уникальный комплекс. И вот от Дома музыки до ГЭС-2 все вокруг благоустроили, можно гулять теперь не только вдоль «Зарядья» и Кремлевской набережной, но и с этой стороны, — сказал Сергей Собянин.

В пресс-службе мэрии также отметили, что в основе благоустройства острова Балчуг лежит концепция разделения пространства на историческое и современное. Так, тротуарами внутри острова в основном пользуются жители соседних домов и офисные работники. В свою очередь на набережных вдоль воды чаще гуляют туристы и горожане из других частей столицы. Пространство на набережных оформлено в более современном и ярком стиле.

После благоустройства на острове появилось более тысячи малых архитектурных форм. Особое внимание уделили озеленению острова. В настоящее время на нем уже разбили почти 60 тысяч «квадратов» газона и 6,4 тысячи цветников. Этой осенью запланировано высадить около 600 новых деревьев и почти 12,5 тысячи кустарников.

Днем 11 сентября Сергей Собянин осмотрел ход ремонтных работ в Доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной и заявил, что создание культурного центра почти завершилось.

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