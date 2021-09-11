Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Метеоролог предупредила о резком похолодании в Москве

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Метеоролог предупредила о резком похолодании в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 14 сентября, в столичном регионе максимальная температура составит 16 градусов. К четвергу похолодает еще больше, сообщила «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова.

Она отметила, что тепло постепенно уходит из столицы.

— Период теплой погоды у нас завершается. Грядущие воскресенье и понедельник будут самыми теплыми в Москве: дневная температура составит 20–22 градуса, — это выше климатической нормы на четыре градуса, — рассказала специалист.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что уже 14-го числа прогнозируется резкое похолодание. Так, по словам метеоролога, в ночь на вторник температура составит 10–12 градусов, а днем столбики термометров покажут не больше 16 градусов.

Специалист предупредила, что дальнейшие температуры будут еще ниже.

— Ночные температуры продолжат падать: мы ждем, что 16-го числа столбики термометров покажут 2–7 градусов. Дневная температура понизится до 8–13 градусов, — рассказала Позднякова.

Летнего тепла в этом году больше не ожидается, заключила метеоролог.

Читайте также:
ПогодаОсеньМетеорологи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте