Метеоролог предупредила о резком похолодании в Москве

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Во вторник, 14 сентября, в столичном регионе максимальная температура составит 16 градусов. К четвергу похолодает еще больше, сообщила «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова.

Она отметила, что тепло постепенно уходит из столицы.

— Период теплой погоды у нас завершается. Грядущие воскресенье и понедельник будут самыми теплыми в Москве: дневная температура составит 20–22 градуса, — это выше климатической нормы на четыре градуса, — рассказала специалист.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что уже 14-го числа прогнозируется резкое похолодание. Так, по словам метеоролога, в ночь на вторник температура составит 10–12 градусов, а днем столбики термометров покажут не больше 16 градусов.

Специалист предупредила, что дальнейшие температуры будут еще ниже.

— Ночные температуры продолжат падать: мы ждем, что 16-го числа столбики термометров покажут 2–7 градусов. Дневная температура понизится до 8–13 градусов, — рассказала Позднякова.

Летнего тепла в этом году больше не ожидается, заключила метеоролог.