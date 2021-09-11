Сергей Собянин запустил участок БКЛ от «Мневников» до «Давыдково»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице произвели пуск трех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на участке «Мневники» — «Давыдково». Технический пуск станций метро провел мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 11 сентября.

Помимо указанного участка БКЛ, также была запущена и станция «Кунцевская». По словам мэра, она является важной частью метрополитена.

— В ближайшее время нам предстоит запустить еще два участка — это юго-западный и западный: от «Мневников» до «Каховской». Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно. Поэтому необходимо провести технический пуск, подготовиться, — сказал глава города.

Сергей Собянин отметил, что в этом году строительство БКЛ будет завершено на две трети. Полностью строительство запланировано завершить не позднее начала 2023 года.

В пресс-службе мэрии отметили, что открытие очередного участка БКЛ улучшит транспортную ситуацию сразу в ряде районов города, в которых проживает более 700 тысяч человек. При этом для населения некоторых районов затрачиваемое на ежедневные поездки время сократится примерно на 40 процентов.

В субботу, 11 сентября, Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг, благоустройство которых было проведено в этом году. В ходе церемонии открытия глава города отметил, что на острове теперь появилось большое пространство, которое позволит жителям города совершать прогулки.

Также мэр сказал, что реконструкция электростанции рядом с Патриаршим мостом привела к созданию «уникального комплекса».