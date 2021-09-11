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Парашютист разбился насмерть в подмосковной Коломне

Илья Ашуров

Происшествия
Парашютист разбился насмерть в подмосковной Коломне
Фото: СК РФ

В Подмосковье насмерть разбился парашютист после выполнения воздушного элемента. Об этом в субботу, 11 сентября, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 11 сентября в селе Карабчеево (городской округ Коломна — прим. «ВМ»). 45-летний мужчина выполнил прыжок с парашютом. Во время полета он врезался в купол другого парашюта, запутался в стропах своего и упал на землю. От полученных травм парашютист скончался на месте.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — заключила Тертичная.

10 сентября человек погиб в результате обрушения лестницы в неэксплуатируемом доме в Пресненском районе Москвы. Инцидент произошел на улице 1905 года в Центральном административном округе (ЦАО) столицы. В здании находились три человека.

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