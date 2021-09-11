Завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Амбулаторный пруд Карта всех событий

В столичном районе Аэропорт завершили благоустройство территории у Амбулаторного пруда. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Новое общественное пространство появилось на месте хаотично используемой парковки. В ходе благоустройства реконструировали спортивную и детскую площадки, обустроили прогулочную аллею и четыре игровые зоны для детей. Также на благоустроенной территории появилась площадка для игры в панна-футбол.

Кроме того, на территории установили открытую сцену и фестивальную площадку. У пруда установили игровой комплекс с круговыми качелями, горками и качелями-гнездами, а также воркаут-площадку с навесом.

— Особенность проекта — уникальные скамьи в форме турбин двигателя самолета Як. Вместе они создают пейзажную перспективу взмывающего вверх над ансамблем Амбулаторного пруда самолета. В вечернее время скамейки подсвечиваются, — заключили в пресс-службе.

Видео: Комплекс городского хозяйства Москвы

В субботу, 11 сентября, Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг, благоустройство которых было проведено в этом году. В ходе церемонии открытия глава города отметил, что на острове теперь появилось большое пространство, которое позволит жителям города совершать прогулки.

Также мэр сказал, что реконструкция электростанции рядом с Патриаршим мостом привела к созданию «уникального комплекса».