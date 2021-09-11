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Андрей Бочкарев: Большая кольцевая линия метро готова на 88 процентов

Василий Плиткин

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Андрей Бочкарев: Большая кольцевая линия метро готова на 88 процентов
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет порядка 88 процентов. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск еще одного участка Большой кольцевой линии, включающего в себя три станции — «Терехово», «Кунцевскую» и «Давыдково». Станции практически готовы, остается завершить работы по монтажу оборудования, подключению отдельных систем, обкатке участка техническими поездами, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что общая строительная готовность Большого кольца составляет 88 процентов.

— Строящийся северо-восточный участок готов на 86 процентов, восточный — почти наполовину. Работы на западном, юго-западном, южном участках близятся к финалу. Завершается реконструкция станции «Каховская», которая откроется заново уже в составе БКЛ, — уточнил Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Глава Строительного комплекса также напомнил, что в настоящее время ведется проходка последних тоннелей на БКЛ: на текущий момент уже пройдено 97 процентов всех тоннелей.

Генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, который является оператором программы развития Московского метрополитена, добавил, что в настоящее время строится тоннель соединительной ветки к будущему электродепо «Аминьевское», а также ведется тоннелепроходка на восточном участке Большого кольца.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».

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