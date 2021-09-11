Россия в ходе учений впервые применила боевые роботы «Платформа-М»

Фото: mil.ru / Минобороны России

В ходе военных учений «Запад-2021» на полигонах под Калининградом впервые применили российские робототехнические комплексы «Платформа-М». Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Комплексы использовались десантниками и мотострелками при отработке ликвидации боевиков в городской среде. Также роботы помогали военным при проделывании проходов в минных полях.

В ведомстве рассказали о применении на учениях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Форпост» и «Орлан». Они использовались для направления огня танковых и артиллерийских подразделений.

— За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными, — цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах.

До этого стало известно, что воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон, в который входят 30 боевых машин десанта БМД-4М, в рамках учений «Запад-2021».

Машины десантируют на площадку приземления Житово в Рязанской области из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Вместе с техникой из самолетов десантируются на парашютах 300 военнослужащих.