Траурная церемония в память о жертвах терактов 11 сентября прошла у Пентагона

Фото: defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

У Пентагона состоялась траурная церемония в память о жертвах терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. Мероприятие прошло рядом со зданием, на которое 20 лет назад террористы направили один из захваченных самолетов.

Церемония началась с минуты молчания. После нее под звуки колокола были зачитаны имена людей, погибших после атаки террористов на Пентагон.

На траурном мероприятии присутствовал министр обороны США Ллойд Остин. Он выразил соболезнования семьям, чьи близкие стали жертвами террористической атаки.

— От лица министерства обороны позвольте мне вновь выразить глубочайшие соболезнования семьям и близким всех погибших 11 сентября, в том числе тех 184 человек, которых мы потеряли в результате атаки на Пентагон, — цитирует Остина ТАСС.

В субботу, 11 сентября, мир вспоминает жертв крупнейшего теракта в истории человечества. 20 лет назад в этот день два самолета, захваченные боевиками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один лайнер с заложниками обрушился на здание Пентагона в Вашингтоне, а еще один упал в штате Пенсильвания, когда пассажиры пытались отбить у угонщиков кабину пилотов.

Не считая террористов, во время теракта погибли 2977 человек. Высказывалось много версий, почему это событие вообще произошло и привело к столь большому количеству жертв, а также можно ли было его предотвратить, например, сбив самолеты.

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке произошел и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет.