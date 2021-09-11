Путин: Образы псковских десантников увековечены на мемориале Александру Невскому

Фото: Администрация президента РФ

Образы псковских десантников, героически погибших в бою с террористами под чеченским городом Аргуном в 2000 году, увековечили в скульптурном мемориале «Александр Невский с дружиной». Об этом в субботу, 11 сентября, заявил президент Росси Владимир Путин на церемонии открытии монумента.

Глава государства отметил, что Александру Невскому было чуть больше 20 лет, когда он разбил врагов на Чудском озере. Дружина князя также состояла из молодых людей. История не сохранила образы ратников княжеской дружины, и авторы мемориала решили использовать лица героев современной России.

— Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле, — сказал президент, добавив, что связь поколений существует неразрывно, передает РИА Новости.

Мемориального комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» расположен на берегу Чудского озера. Его возведение приурочено к 800-летию со дня рождения князя. Открытие монумента состоялось 11 сентября.

29 февраля 2000 года военные 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ героически сражались с боевиками под руководством Шамиля Басаева. Банда террористов превосходила десантников числом в несколько раз и нападала на военных с трех сторон. Многочасовое сражение проходило в районе села Улус-Керт. В бою погибли 84 десантника, в живых остались только шестеро. Террористы потеряли в этом бою свыше 500 человек.