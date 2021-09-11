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Скончался актер сериала «Глухарь» Владимир Яковлев

Илья Ашуров

Общество
Скончался актер сериала «Глухарь» Владимир Яковлев
Кадр фильма Пасечник

На 64-м году жизни скончался актер театра и кино Владимир Яковлев. Он был известен по роли в сериале «Глухарь».

Артист ушел из жизни еще 27 августа. Однако о его кончине стало известно только 11 сентября.

— Ушел от нас талантливый актер и замечательный человек Владимир Яковлев. Он скоропостижно скончался 27 августа. Добрая, светлая память о нем будет с нами. Царствие небесное, — говорится в сообщении на портале «Кино-Театр.ру».

Причины смерти актера не уточняются.

Владимир Яковлев родился в 1958 году в Москве. В 1980-е он окончил театральное училище имени Щепкина. Затем он выступал на сцене Московского драматического театра «Модерн» и Малого театра. Яковлев играл в фильмах «Поражение после победы», «Черные береты», «Золотое дно», «Сармат» и многих других. Известность актеру принесла роль в сериале «Глухарь», который вышел на экраны в 2008 году. Всего на счету Яковлева свыше 170 актерских работ, сообщает издание «Невские новости».

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