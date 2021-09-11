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Московский «Спартак» обыграл «Химки» в матче 7-го тура РПЛ

Илья Ашуров

Спорт
Московский «Спартак» обыграл «Химки» в матче 7-го тура РПЛ
Фото: Twitter / @fcsm_official

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче на 25-й минуте открыл защитник «красно-белых» Айртон. Во втором тайме нападающий Квинси Промес развил успех своей команды, послав мяч в сетку ворот соперника на 48-й минуте. Еще через двадцать минут аргентинец Эсекьель Понсе сделал счет разгромным.

Футболистам «Химок» удалось размочить счет лишь под занавес встречи. На 89-й минуте отличился экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков, зафиксировав итоговый счет 3:1.

В прошедшем матче впервые в футболке «Спартака» на поле вышел бельгийский защитник Максимилиано Кофрие. Он заменил на 76-й минуте Георгия Джикию.

«Спартак» занимает шестое место в таблице, имея в своем активе 10 очков. «Химки» расположились на 12-й сточке с шестью очками.

11 сентября футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

10 сентября почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что отмена лимита для легионеров в российском футболе негативно скажется на национальной команде.

Он отметил, что из-за такого решения футбол в стране потеряет не только национальную сборную, но и молодежную сборную. Также в беседе с радиостанцией «Радио 1» он назвал мнение президента РФ Владимира Путина по данному вопросу «правильным и справедливым».

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