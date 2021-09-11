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Водитель без прав сбил женщину с ребенком на востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Водитель без прав сбил женщину с ребенком на востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, 2-я Владимирская улица, 64 Карта всех событий

Женщину с ребенком, которые шли по тротуару на 2-й Владимирской улице, сбил 17-летний водитель без прав на автомобиле Toyota Corolla. Об этом в субботу 11 сентября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

ДТП произошло в 21:40 на улице 2-я Владимирская у дома № 64. Женщину и 5-летнего мальчика доставили в больницу. У мамы открытая черепно-мозговая травма, у малыша — ушиб брюшной области. Диагнозы пострадавших будут уточняться.

В ближайшее время водитель пройдет процедуру освидетельствования на состояние опьянения

На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили в Тelegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данному факту прокуратура Москвы проводит проверку, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе надзорного ведомства.

Еще одно ДТП произошло 10 сентября на 3-м километре внешней стороны МКАД. Тогда три автомобиля столкнулись в левом ряду. В результате происшествия одна из машин опрокинулась на проезжую часть.

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