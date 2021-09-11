Водитель без прав сбил женщину с ребенком на востоке Москвы
Женщину с ребенком, которые шли по тротуару на 2-й Владимирской улице, сбил 17-летний водитель без прав на автомобиле Toyota Corolla. Об этом в субботу 11 сентября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
ДТП произошло в 21:40 на улице 2-я Владимирская у дома № 64. Женщину и 5-летнего мальчика доставили в больницу. У мамы открытая черепно-мозговая травма, у малыша — ушиб брюшной области. Диагнозы пострадавших будут уточняться.
В ближайшее время водитель пройдет процедуру освидетельствования на состояние опьянения
На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили в Тelegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
По данному факту прокуратура Москвы проводит проверку, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе надзорного ведомства.
Еще одно ДТП произошло 10 сентября на 3-м километре внешней стороны МКАД. Тогда три автомобиля столкнулись в левом ряду. В результате происшествия одна из машин опрокинулась на проезжую часть.