Прокуратура начала проверку из-за ДТП, где подросток сбил женщину с ребенком
Прокуратура Москвы организовала проверку по факту аварии, в которой 17-летний юноша, двигаясь по улице 2-я Владимирская на Toyota Corolla, не справился с управлением и сбил женщину и пятилетнего мальчика, идущих по тротуару. Об этом сообщили в субботу, 11 сентября, в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Пешеходы госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
По факту ДТП организована прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены в том числе обстоятельства передачи управления транспортным средством подростку.
Авария произошла в 21:40 на улице 2-я Владимирская у дома № 64. Женщину и 5-летнего мальчика доставили в больницу. У мамы открытая черепно-мозговая травма, у малыша — ушиб брюшной области.