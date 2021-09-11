Прокуратура начала проверку из-за ДТП, где подросток сбил женщину с ребенком

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, 2-я Владимирская улица, 64 Карта всех событий

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту аварии, в которой 17-летний юноша, двигаясь по улице 2-я Владимирская на Toyota Corolla, не справился с управлением и сбил женщину и пятилетнего мальчика, идущих по тротуару. Об этом сообщили в субботу, 11 сентября, в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Пешеходы госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

По факту ДТП организована прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены в том числе обстоятельства передачи управления транспортным средством подростку.

Авария произошла в 21:40 на улице 2-я Владимирская у дома № 64. Женщину и 5-летнего мальчика доставили в больницу. У мамы открытая черепно-мозговая травма, у малыша — ушиб брюшной области.