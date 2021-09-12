«Какие красавчики»: Анна Михалкова поделилась фото со всеми детьми

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актриса Анна Михалкова на странице в соцсети Instagram опубликовала фото своих детей. На снимках можно увидеть ее сыновей Андрея и Сергея Баковых, которых она редко показывает публике. Также на кадрах есть и ее наследница Лидия.

— Я их очень люблю. Мои самые главные раздражители. Я умею воспитывать монстров, — подписала фото артистка.

Поклонники оценили семейные кадры и написали много теплых слов в адрес звездной семьи.

«Какие красавчики»; «Аня, вы и ваши дети — просто огонь. Люблю смотреть ваши фотографии и читать ваши посты»; «Классные ребята. Как здорово, когда в семье много детей»; «Очень красивые снимки. Сыновья и правда на деда похожи», — отметили в комментариях фолловеры.

Анна Михалкова родила наследников от бизнесмена Альберта Бакова. Старший сын Андрей появился на свет в 2000 году. Через год родился Сергей. Дочь Лидия появилась на свет в сентябре 2013 года.

Наталья Водянова показала общественности своих пятерых детей. Старший сын топ-модели Лукас Портман поступил в университет Брауна в США, из-за чего покинул родной дом.