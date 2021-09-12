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Терапевт назвал семь признаков, указывающих на опасную головную боль

Юлия Курганова

Общество
Терапевт назвал семь признаков, указывающих на опасную головную боль
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Британский врач-терапевт Росс Перри рассказал, какие признаки указывают на то, что головная боль потенциально опасна для жизни.

Он отметил, что существует множество различных типов головных болей, таких как мигрень, аллергические синусовые головные боли, гормональные, кофеиновые, посттравматические, отскоковые и гипертонические головные боли.

Медик сообщил, что пациенты регулярно обращаются в отделения неотложной помощи с жалобами на мигрень, которая вызывает сильную боль, при этом 90 процентов таких случаев считаются неопасными для жизни человека.

По словам врача, головные боли, угрожающие жизни, обычно сопровождаются другими признаками, семь из которых должны вызывать тревогу.

— Необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас наряду с головной болью есть какие-либо из следующих симптомов: ригидность шеи, невнятная речь, спутанность сознания, рвота, температура более 38 градусов, потеря зрения и паралич, — рассказал Перри.

Также к специалисту следует обратиться, если головная боль продолжает возвращаться и обезболивающие препараты не помогают.

Врач посоветовал для предотвращения головной боли пить больше жидкости, избегать стрессов и сократить прием алкоголя, сообщается в издании Express.

Названы четыре ночных симптома сахарного диабета. К ним относятся плохой сон, жажда, частое мочеиспускание и головная боль.

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