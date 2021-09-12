«Как кочерга»: пользователи высмеяли танец Екатерины Варнавы на пилоне
В одной из последних публикаций личного микроблога в Instagram бывшая участница шоу Comedy Woman — Екатерина Варнава — опубликовала видео, в котором показала танцы на пилоне.
Артистка не стала скрывать, что еще не очень подружилась с шестом. Но она совсем не расстраивается. Чувство юмора помогло Екатерине по-новому взглянуть на свой неидеальный танец.
— У каждого своя медитация. Приходите на мое представление, — написала Варнава под роликом.
Однако многие фолловеры высмеяли танец звезды и отметили, что она плохо смотрится на шесте.
«Курочка гриль»; «Как кочерга»; «А можно больше никогда не пугать так людей?»; «Пока это не очень красиво», — написали пользователи.
Но нашлись и те, кто оценил юмор артистки. Они оставили слова восхищения Варнавой в комментариях.
«Катюша, начало положено! Отношения с пилоном, они такие, нужна притирка»; «Кать, ты, как всегда, обхохочешься»; «Богиня юмора», — прокомментировали ролик поклонники.
Екатерина Варнава призналась, что хочет детей от режиссера Молочникова. Также она рассказала, что ей поступали предложения руки и сердца, в частности от шоумена и юмориста Дмитрия Хрусталева, но ему актриса ответила отказом.