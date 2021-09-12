Пассажиры самолета, экстренно севшего в аэропорту Красноярска, вылетели во Владивосток

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Пассажиры экстренно севшего в Красноярске борта авиакомпании Azur Air вылетели во Владивосток на резервном самолете. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в аэропорту Красноярска.

В субботу рейс «Анталья-Владивосток» экстренно приземлился в аэропорту Красноярска. Пилот принял решение после сигнализации об отказе гидросистемы самолета.

— К нам сел самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Антальи во Владивосток. Пассажиры ожидали другое воздушное судно. Самолет в сторону Владивостока вылетел от нас в 04:50 (00:50 московскому времени), — рассказали в авиагавани РИА Новости.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на севшем лайнере находились 333 пассажира и 10 членов экипажа.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили агентству в ведомстве.

Еще один инцидент с самолетом произошел вечером 3 сентября. Летевший из Москвы в Белгород самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги. У него сработали датчики неисправности системы управления. Пилот принял решение возвращаться обратно и после благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.