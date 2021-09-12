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Более половины жителей Японии полностью привились от коронавируса

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Более половины жителей Японии полностью привились от коронавируса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Более 50 процентов жителей Японии привились вторым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который также координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением коронавируса в стране.

— Я думаю, что доля получивших вторую дозу превысила 50 процентов, — рассказал он в эфире телеканала NHK.

По его словам, до конца сентября это число должно вырасти до 60 процентов. Тогда страна догонит европейские государства по темпам вакцинации от болезни.

При этом по данным официальной статистики, опубликованной на сайте канцелярии премьер-министра Японии, вторым компонентом привились 49,8 процента (63 млн) жителей страны, а первым — 61,9 процента (78,3 млн), передает ТАСС.

В этот день должен завершиться режим ЧС, введенный в 21 префектуре страны из-за большого количества заболевших коронавирусом. Также еще в 12 регионах действует режим усиленных мер по борьбе с болезнью, который также должен завершиться в этот день.

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