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«Психологически я стабилен»: Артем Алексеев рассказал о своем состоянии после нервного срыва

Михаил Алимов

Общество
«Психологически я стабилен»: Артем Алексеев рассказал о своем состоянии после нервного срыва
Фото: instagram.com/tema_alekseev

Актера Артема Алексеева недавно госпитализировали в одну из московских больниц с острым психозом. В субботу, 11 августа, он рассказал о своем самочувствии и поблагодарил своих поклонников за поддержку.

— Всем привет! Друзья — все, кто за меня переживал и переживает, — со мной все в порядке. Я абсолютно чист, никаких наркотиков во мне не нашли. Психологически я тоже стабилен. Да, был нервный срыв, но со мной все в порядке. Спасибо всем, кто за меня переживал. С нами Бог, — рассказал он в своем Instagram-аккаунте.

Артист также опубликовал фото, на котором он стоит возле наркологического диспансера со справкой в руке. Она подтверждает слова Алексеева о том, что он не употреблял никаких запрещенных препаратов.

Артист поссорился 3 сентября с женой, после чего ушел без ее ведома из дома с маленькой дочерью. Актер водил ребенка по городу в невменяемом состоянии, отказываясь раскрывать свое местоположение. После этого 37-летний Алексеев отправился в больницу на лечение.

До этого сообщалось, что дочери актера грозила серьезная операция из-за несчастного случая. Мать девочки отказывалась говорить причину появления травмы.

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