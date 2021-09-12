Движение на улице Заречье в Москве временно ограничат с 20 сентября

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Россия, Москва, улица Заречье Карта всех событий

Движение на участке улицы Заречье временно ограничат из-за проведения инженерных работ. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

— С 20 сентября по 30 октября движение на участке улицы Заречье будет ограничено. Это произойдет в связи с проведением инженерных работ, — передает сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ограничение введут на участке возле дома № 5а. Движение будет осуществляться по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

11 сентября сообщалось, что схему движения транспорта на улицах возле метро «Владыкино» изменят с 13 сентября. Изменение схемы движения также будет связано с проведением на участке инженерных работ.

В этот же день в пресс-службе Департамента транспорта Москвы рассказали, что маршрут столичного автобуса № 8 перестанет функционировать в городе с 11 сентября.