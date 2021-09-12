Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на улице Заречье в Москве временно ограничат с 20 сентября

Михаил Алимов

Город
Движение на улице Заречье в Москве временно ограничат с 20 сентября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица ЗаречьеКарта всех событий

Движение на участке улицы Заречье временно ограничат из-за проведения инженерных работ. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

— С 20 сентября по 30 октября движение на участке улицы Заречье будет ограничено. Это произойдет в связи с проведением инженерных работ, — передает сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ограничение введут на участке возле дома № 5а. Движение будет осуществляться по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

11 сентября сообщалось, что схему движения транспорта на улицах возле метро «Владыкино» изменят с 13 сентября. Изменение схемы движения также будет связано с проведением на участке инженерных работ.

В этот же день в пресс-службе Департамента транспорта Москвы рассказали, что маршрут столичного автобуса № 8 перестанет функционировать в городе с 11 сентября.

Читайте также:
Москваинженерные работыограничение движения на улицах Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте