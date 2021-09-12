Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Максим Ликсутов: бесплатным проездом на МЦК воспользовались 315 тысяч раз

Василиса Чернявская 

Город
Максим Ликсутов: бесплатным проездом на МЦК воспользовались 315 тысяч раз
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В День города поездки по МЦК сделали бесплатными — пассажиры воспользовались этой возможностью 315 тысяч раз. Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в воскресенье, 12 сентября. Чаще всего с помощью МЦК пассажиры добирались и уезжали с Лужников и ВДНХ.

— В честь первого юбилея МЦК и Дня города по решению мэра Москвы на МЦК 11 сентября проезд был бесплатным. Хорошая погода и праздничная программа стали отличными поводами, чтобы погулять по столице. По МЦК у москвичей и гостей столицы была возможность добраться до многих праздничных площадок, поэтому по МЦК проехали на 35 тысяч пассажиров больше, чем в прошлую субботу, — сообщил Максим Ликсутов.

В ближайшие годы на семи самых загруженных станциях МЦК построят дополнительные вестибюли. Ими обзаведутся станции Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская, Хорошево, ЗИЛ и Ботанический сад.

Читайте также:
День городаМЦКМаксим Ликсутов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте