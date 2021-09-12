Максим Ликсутов: бесплатным проездом на МЦК воспользовались 315 тысяч раз

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В День города поездки по МЦК сделали бесплатными — пассажиры воспользовались этой возможностью 315 тысяч раз. Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в воскресенье, 12 сентября. Чаще всего с помощью МЦК пассажиры добирались и уезжали с Лужников и ВДНХ.

— В честь первого юбилея МЦК и Дня города по решению мэра Москвы на МЦК 11 сентября проезд был бесплатным. Хорошая погода и праздничная программа стали отличными поводами, чтобы погулять по столице. По МЦК у москвичей и гостей столицы была возможность добраться до многих праздничных площадок, поэтому по МЦК проехали на 35 тысяч пассажиров больше, чем в прошлую субботу, — сообщил Максим Ликсутов.

В ближайшие годы на семи самых загруженных станциях МЦК построят дополнительные вестибюли. Ими обзаведутся станции Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская, Хорошево, ЗИЛ и Ботанический сад.