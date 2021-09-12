Телеведущий Евгений Попов: Поступили первые 90 миллионов рублей на реставрацию храма Покрова в Филях

Фото: Роза Абрамова

В районе Филевский Парк состоялся фестиваль исторической реконструкции времен строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. В программе — показательные выступления стрелецкого войска и массовые баталии, порядка 15 интерактивных зон, где взрослым и детям демонстрировали литье пуль, чеканку монет, старинный способ печати приказов. Гостями и участниками мероприятия стали около 3 тысяч горожан.

Одна из целей фестиваля — привлечь внимание к судьбе наследия Нарышкиных, в которое, помимо храма, входит семейная усадьба — жемчужина московского барокко. Под коллективным обращением в органы власти о необходимости сохранения этих объектов свои подписи поставили около 2 тысяч москвичей.

Первые результаты уже есть: при поддержке правительства Москвы удалось добиться выделения 360 миллионов рублей на реставрацию храма Покрова. По словам ведущего телепрограммы «60 минут» Евгения Попова, к которому обратились члены инициативной группы, активная гражданская позиция жителей очень помогла ему в создании общественного резонанса.

— Мы писали об этом в соцсетях, организовали сюжеты на телевидении и публикации в прессе, собирали подписи на пикетах и в интернете. И в результате смогли достучаться до властей. Первый транш в 90 миллионов рублей уже поступил. Впереди сложная и кропотливая работа по реставрации внешнего облика храма. Этот процесс планируется завершить в течение трех лет, — отметил Евгений Попов и поблагодарил всех неравнодушных москвичей за поддержку.

Настоятель храма иеромонах Александр Зарубин рассказал о богатой и непростой истории памятника русской архитектуры.

— Имена создателей храма Покрова в Филях нам точно неизвестны. Раньше строили совсем не так, как это принято в наши дни: сейчас на любое строение готовятся тома документов, а раньше возводили почти «на глазок». В любом случае удивительно, что каменщики и плотники воздвигли поразительной красоты церковь всего за три года. Она переживала разные исторические эпохи вместе со страной и последние несколько десятилетий была в плохом состоянии. Очень хорошо, что в итоге нашлись средства на реставрацию, — подчеркнул священник.

В свою очередь директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев, который стал почетным гостем фестиваля реконструкции, рассказал:

— Фили — одно из немногих мест, где сохранены постройки XVII века. Границы Москвы ранее были другими. На этой территории, где сегодня собрались реконструкторы, была загородная резиденция Нарышкиных. Здесь буквально чувствуется дух истории. Истории, которую надо помнить, понимать и оберегать.

Напомним, Москва — мировой лидер по количеству отреставрированных объектов. Планируется, что к концу 2023 года более 99 процентов зданий-памятников будут находиться в удовлетворительном состоянии.