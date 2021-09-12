Доктор Румянцев: Диспансеризация детей, переболевших ковидом, поможет предотвратить осложнения

Фото: из личного архива А. Румянцева

Обязательная диспансеризация детей, переболевших COVID-19 даже в легкой и «стертой» формах, позволит добиться их полного выздоровления и предотвратить развитие возможных осложнений. Такое мнение высказал врач-педиатр, академик РАН Александр Румянцев.

— Обычно дети переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых. Однако последствия COVID-19 для организма человека, в том числе детей и подростков, еще не до конца изучены. Неслучайно, что ВОЗ признала постковидный синдром отдельным заболеванием, требующим особого внимания, — заявил Румянцев.

Румянцев напомнил: даже если дети переносят заболевание в легкой форме или совсем не болеют, они все равно могут являться переносчиками инфекции.

Ранее с предложением дополнить систему педиатрического контроля медосмотрами детей, перенесших коронавирус, обратился в Минздрав РФ комитет Совета Федерации по социальной политике.

В ходе прямой линии 30 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране будет создана система реабилитации граждан, переболевших коронавирусом. На нее должно быть выделено не менее 100 миллиардов рублей. Ведущие эксперты в сфере медицины и реабилитации, в том числе главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко и глава Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев, внесли свои предложения в программу реабилитации. В их числе: подготовка кадров, необходимо создание инфраструктуры.