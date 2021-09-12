На Ленинском проспекте появился новый пешеходный маршрут

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, Западный административный округ, район Проспект Вернадского Карта всех событий

Новый прогулочный маршрут обустроили на Ленинском проспекте в столице. Он проходит в районе домов № 94–110, а его создание прошло в рамках первого этапа благоустройства вылетной магистрали.

— На территории вдоль домов протяженностью около 600 метров обновили асфальтобетонное покрытие, сделали велодорожку, высадили около 700 кустов кизильника блестящего, установили скамейки и урны, — сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Напротив дома № 110 специалисты возвели зону отдыха со скамейками. Она выполнена в современном дизайне. Кроме того, на новом маршруте появились три детские площадки, передает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что завершены работы первого этапа благоустройства Ленинского проспекта: облагорожен пятикилометровый участок от улицы Кравченко до МКАД. Второй этап специалисты планируют закончить до конца 2023 года, а реализация третьего этапа связана со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) и Троицкой линии метро.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства. В ходе церемонии открытия глава города отметил, что на острове теперь появилось большое пространство, которое позволит жителям города совершать прогулки. Мэр отметил, что реконструкция электростанции рядом с Патриаршим мостом привела к созданию «уникального комплекса».