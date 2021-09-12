Мосгортранс начнет тестировать сервис персонализированных перевозок в ТиНАО

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

В Москве планируют запустить первый в России сервис персонализированных перевозок по требованию «По пути». Его тестирование начнется в ТиНАО, и Мосгортранс предлагает жителям округа протестировать сервис еще до запуска и предложить идеи по улучшению поездок. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает пресс-служба перевозчика.

— Мы продолжаем развивать транспортную доступность Новой Москвы — такую задачу поставил мэр Москвы. На следующей неделе мы начинаем тестирование сервиса персонализированных перевозок «По пути» в ТиНАО. Здесь небольшие поселения находятся на больших друг от друга расстояниях, автобусы ходят реже, чем в центре города, а расстояния делают такси слишком дорогим. Такой сервис популярен в разных странах, но для Москвы и России пока уникален — он будет работать почти как такси, но по прозрачным городским тарифам, — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Воспользоваться сервисом смогут жители четырех районов: Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимоновского. В пилотном режиме одна поездка будет стоить один рубль. Более того, в подарок тестировщикам системы дадут уникальную карту «Тройка».

Фото: Пресс-служба Мосгортранса

До этого сообщалось, что Москва станет первой столицей в Европе, где введут беспилотное такси. По словам Ликсутова, главная задача — обеспечить полную безопасность пассажиров при внедрении этой технологии. Такое указание департаменту дал мэр Москвы Сергей Собянин. Введение беспилотного такси произойдет только после того, как эксперты убедятся в выполнении задачи.