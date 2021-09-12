Андрей Бочкарев сообщил, что на станции БКЛ «Марьина Роща» завершается монтаж эскалаторов

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На строящейся станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро эскалаторы смонтированы на 95 процентов. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящий момент производятся пусконаладочные работы, а также мероприятия для подготовки эскалаторов к испытаниям. Общая строительная готовность станционного комплекса «Марьина Роща» составляет более 71 процента, — рассказал он.

На станции установят самые длинные эскалаторы в столичной подземке: глубина спуска составляет 64,5 метра, а длина их наклона равна 130 метрам.

— В настоящее время на станции продолжаются горнопроходческие работы, ведется монтаж инженерных систем, уже более чем на треть выполнена архитектурная отделка пассажирской зоны. Все работы ведутся в стесненных условиях на глубине более 60 метров, — заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, работы по устройству жесткого основания и верхнего строения пути от «Марьиной Рощи» до «Савеловской» выполнены более чем на 80 процентов.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».

Тогда же Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность БКЛ составляет порядка 88 процентов.