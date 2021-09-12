«Он ее опозорил»: поступок Байдена сочли оскорблением его жены

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Пользователи социальных сетей оказались недовольны поступком президента США Джо Байдена во время его визита в школу в Вашингтоне. Дело в том, что он развернулся и отошел во время речи супруги Джилл Байден, а спустя некоторое время вернулся.

— Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить... Он ее опозорил, — написал один из комментаторов.

Многих также интересовало, зачем главе государства потребовалось отойти. Один из пользователей пошутил, что Байдену, вероятно, просто стало скучно. Другой предположил, что президенту могло срочно понадобиться с кем-то поговорить. Также Байден мог выйти из кадра из-за яркого солнца.

«А если серьезно, куда он пошел?»; «Вероятно, ему просто стало скучно»; «Может быть, кому-то нужно было срочно с ним поговорить», — цитирует предположения пользователей Сети РИА Новости.

Это не первый поступок президента США, который вызывает неоднозначную реакцию у публики. 29 августа сообщалось, что Байден якобы заснул на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Один из комментаторов назвал его «старичком Байденом», а другие вспомнили, что экс-президент США Дональд Трамп часто называл действующего главу государства «сонным Джо».