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Московский ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» в седьмом туре РПЛ

Иван Юминов

Спорт
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» в седьмом туре РПЛ
Фото: Twitter / pfc_cska

Столичный футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Туле закончилась со счетом 2:2.

В составе «армейцев» отличились Игорь Дивеев (5-я минута) и Федор Чалов (74-я). Хозяева ответили голами Евгения Маркова (18-я), а также Ивана Новосельцева (66-я).

Этот матч стал для главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича первым. Неделей ранее он сменил на этом посту Дмитрия Парфенова.

ЦСКА с десятью очками в активе занимает шестое место в таблице РПЛ. «Арсенал» с пятью баллами расположился на 15-й строчке.

Столичная команда в понедельник, 20 сентября, дома примет «Спартак». Тульский клуб днем ранее отправится в гости к «Нижнему Новгороду».

10 сентября почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что отмена лимита для легионеров в российском футболе негативно скажется на национальной команде. Он отметил, что из-за такого решения футбол в стране потеряет не только национальную сборную, но и молодежную сборную.

Также он назвал мнение президента России Владимира Путина по данному вопросу «правильным и справедливым». 10 сентября глава государства прокомментировал идею снятия ограничений на количество легионеров в отечественном футболе. По мнению Путина, отмена лимита легионеров может препятствовать попаданию российской сборной на международные турниры.

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