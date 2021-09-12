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На Украине выдвинули условие для встречи Путина и Зеленского

Иван Юминов

Политика
На Украине выдвинули условие для встречи Путина и Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, но на встрече нужно будет обсудить вопрос «оккупированных» территорий. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в воскресенье, 12 сентября.

— Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине, — рассказал он.

На этой встрече должен стоять вопрос о якобы «оккупации» Россией части территории Украины, подчеркнул пресс-секретарь. Разговор и контакты по поводу саммита поддерживаются «на каком-то уровне», но Россия не хочет выносить на повестку дня «этот самый главный вопрос», добавил он.

На данный момент в отношениях между двумя странами нет темы более важной, чем эта, рассказал Никифоров в эфире телеканала «Дом».

7 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма будет включена в повестку переговоров Зеленского и Путина. Он добавил, что Москва «торгуется» о темах переговоров во время встречи президентов.

При этом дипломат подчеркнул, что Киев с помощью саммита «Крымская платформа» показал, что никогда не забудет про полуостров.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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