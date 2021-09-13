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Синоптик пообещал июльскую погоду в Москве в понедельник, 13 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптик пообещал июльскую погоду в Москве в понедельник, 13 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Череда теплых, но облачных дней, которую можно назвать «неклассическим бабьим летом», закончится в понедельник, 13 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В понедельник воздух будет теплым, еще будет настоящее бабье лето. Погода будет соответствовать июльским значениям температуры в Москве и области. Днем будет плюс 22-24 градуса, ночь тоже будет теплая — 11-13 градусов. Солнце, небольшой дождь, — рассказал он.

Синоптик отметил, что в понедельник в атмосфере будет происходить перестройка, которая и приведет к заметным погодным переменам.

— Период неклассического бабьего лета закончится в понедельник. Все-таки было облачно, а бабье лето подразумевает солнечную погоду, но было очень-очень тепло, — пояснил Вильфанд, передает РИА Новости.

Синоптик назвал последний день тепла в Москве. Похолодание на десять градусов ожидается в столице со вторника, 14 сентября. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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