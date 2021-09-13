Названы пять имен женщин, способных пустить свою жизнь под откос

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Эзотерики считают, что склонность человека к саморазрушению заложена в имени. Они назвали пять имен женщин, которые способны отказаться от успеха и благополучия. Эти дамы легко могут испортить себе жизнь и опуститься на самое дно.

Надежда — легкая на подъем и эпатажная авантюристка, она готова веселиться сутками напролет. Надежда часто меняет избранников и места работы. Она совершенно не умеет зарабатывать деньги, но умеет общаться. Правда, в основном, в социальных сетях, где пребывает очень много времени. Поэтому Надежда может не заметить, что в итоге оказалась у разбитого корыта.

Яна слишком самокритична, постоянно борется с собственными слабостями и не побеждает. Она редко дает обещания, так как с трудом их выполняет. Любит красивую жизнь, но ей не свойственно упорно трудиться. Яна не привыкла строить четкие планы и думать о будущем.

Майя всем показывает свою независимость, однако сама не самостоятельна и часто нуждается в помощи. На самом деле она не может жить без надежного мужского плеча. Хотя к созданию семьи не стремится, а напротив, производит впечатление оторвы.

Елизавета по жизни является везучей. Все достается ей достаточно легко: хорошие оценки, повышение на работе. Но эта легкость может сыграть с ней злую шутку. Она расслабляется и жизнь идет на самотек. Поэтому Лиза может не заметить, как окажется без средств к существованию.

Виктории Вселенная тоже делает много подарков, но она их зачастую не ценит. Жалуется на судьбу, хотя может жить гораздо лучше многих. По этой причине Вика выбирает себе в подруги менее успешных и красивых, чем она, чтобы на их фоне лучше выглядеть, передает Пятый канал.

Как назвать ребенка, чтобы он стал успешным. Имена, которые даются при рождении, во многом влияют на процесс формирования личности. Одни из них приносят удачу, другие способны даже притормозить умственное развитие. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала имена, которые помогают человеку стать сильным и успешным.