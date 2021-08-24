Как назвать ребенка, чтобы он стал успешным

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Имена, которые даются при рождении, во многом влияют на процесс формирования личности. Одни из них приносят удачу, другие способны даже притормозить умственное развитие. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала имена, которые помогают человеку стать сильным и успешным.

Мужские имена

Александр

Наиболее успешное имя среди мужчин. Александр — это всегда сильная личность, знающая свои слабые и сильные стороны. Если Александр задался какой-то целью, он обязательно достигнет ее, даже при отсутствии должной поддержки со стороны близких людей или коллег. Если Александр потерпит неудачу, он не опустит руки, а вынесет урок из сложившейся ситуации.

Алексей

Имя Алексей с древнегреческого языка переводится как «защитник». Алексей всегда будет внимателен к деталям как в личной жизни, так и в трудовой деятельности. Люди с таким именем способны самостоятельно анализировать большие объемы информации и приходить к обоснованным решениям.

Владимир

Владимир — активная, любознательная и целеустремленная личность. Человек с данным именем никогда не бросит дело на полпути. Даже если работа ставит его в тупик, он обязательно найдет выход. У людей с именем Владимир хорошо развита интуиция. Что касается работы, то Владимиру будет более комфортно трудиться в крупных организациях.

Ярослав

Можно говорить о том, что Ярослав — это синоним слову находчивость. В любой ситуации у него разработан план «Б», да и «В». Наиболее важные характеристики личности: открытость для всего нового, инициативность, умение находить и аккумулировать информацию. Ярослав всегда доводит все дела до логического завершения. А если он найдет дело, которое придется ему по душе, то приложит максимум сил для саморазвития в данной области.

Никита

Имя Никита с древнегреческого переводится как «победитель». И действительно, Никита всегда старается выйти победителем: будь то шутливый спор с друзьями или участие на конкурсной основе на вакантное место в престижной организации. Люди с таким именем всегда знают, чего хотят получить от жизни, и достигают высоких результатов.

Женские имена

Елена

Елена всегда добивается поставленных целей. Она знает, как нужно выстраивать личную и профессиональную жизнь, чтобы добиться успеха на выбранном поприще. Зачастую Елены открывают собственный и очень выгодный бизнес.

Ольга

Ольга всегда будет знать, где заработать деньги. Дайте ей 100 рублей, и она превратит их в сотни тысяч. Главное, все воспринимать с позитивом. С таким именем девочка вырастает удивительно творческой и наполненной. Она просто не сможет остаться незамеченной. Если она не начнет лениться, то добьется высоких результатов.

Татьяна

Татьяна — это всегда жизнерадостная и в то же время упрямая девушка. Носительница имени вырастает независимой и целеустремленной. Особый успех ждет малышку, если начать развивать ее в творческой сфере.

Наталья

Она смелая и успешная. Мужчины всегда будут обращать внимание на девушку с таким именем. Упрямая, прямолинейная, всегда добивается желаемого. В первую очередь Наталью будет интересовать успешная карьера, а уже потом — семья и дети. Ее ориентир по жизни — слава и почести.

Анна

Девушки с таким именем успешны и трудолюбивы. Готовы идти до конца ради осуществления задуманного. У девочки с именем Анна с рождения развито шестое чувство, то есть она сама будет знать, в каком направлении ей нужно двигаться, чтобы стать успешной и счастливой. Если родители будут помогать, а не навязывать свое видение, то у Анны все сложится прекрасно.