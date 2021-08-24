Как назвать ребенка, чтобы он стал успешным
Имена, которые даются при рождении, во многом влияют на процесс формирования личности. Одни из них приносят удачу, другие способны даже притормозить умственное развитие. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала имена, которые помогают человеку стать сильным и успешным.
Мужские имена
Александр
Наиболее успешное имя среди мужчин. Александр — это всегда сильная личность, знающая свои слабые и сильные стороны. Если Александр задался какой-то целью, он обязательно достигнет ее, даже при отсутствии должной поддержки со стороны близких людей или коллег. Если Александр потерпит неудачу, он не опустит руки, а вынесет урок из сложившейся ситуации.
Алексей
Имя Алексей с древнегреческого языка переводится как «защитник». Алексей всегда будет внимателен к деталям как в личной жизни, так и в трудовой деятельности. Люди с таким именем способны самостоятельно анализировать большие объемы информации и приходить к обоснованным решениям.
Владимир
Владимир — активная, любознательная и целеустремленная личность. Человек с данным именем никогда не бросит дело на полпути. Даже если работа ставит его в тупик, он обязательно найдет выход. У людей с именем Владимир хорошо развита интуиция. Что касается работы, то Владимиру будет более комфортно трудиться в крупных организациях.
Ярослав
Можно говорить о том, что Ярослав — это синоним слову находчивость. В любой ситуации у него разработан план «Б», да и «В». Наиболее важные характеристики личности: открытость для всего нового, инициативность, умение находить и аккумулировать информацию. Ярослав всегда доводит все дела до логического завершения. А если он найдет дело, которое придется ему по душе, то приложит максимум сил для саморазвития в данной области.
Никита
Имя Никита с древнегреческого переводится как «победитель». И действительно, Никита всегда старается выйти победителем: будь то шутливый спор с друзьями или участие на конкурсной основе на вакантное место в престижной организации. Люди с таким именем всегда знают, чего хотят получить от жизни, и достигают высоких результатов.
Женские имена
Елена
Елена всегда добивается поставленных целей. Она знает, как нужно выстраивать личную и профессиональную жизнь, чтобы добиться успеха на выбранном поприще. Зачастую Елены открывают собственный и очень выгодный бизнес.
Ольга
Ольга всегда будет знать, где заработать деньги. Дайте ей 100 рублей, и она превратит их в сотни тысяч. Главное, все воспринимать с позитивом. С таким именем девочка вырастает удивительно творческой и наполненной. Она просто не сможет остаться незамеченной. Если она не начнет лениться, то добьется высоких результатов.
Татьяна
Татьяна — это всегда жизнерадостная и в то же время упрямая девушка. Носительница имени вырастает независимой и целеустремленной. Особый успех ждет малышку, если начать развивать ее в творческой сфере.
Наталья
Она смелая и успешная. Мужчины всегда будут обращать внимание на девушку с таким именем. Упрямая, прямолинейная, всегда добивается желаемого. В первую очередь Наталью будет интересовать успешная карьера, а уже потом — семья и дети. Ее ориентир по жизни — слава и почести.
Анна
Девушки с таким именем успешны и трудолюбивы. Готовы идти до конца ради осуществления задуманного. У девочки с именем Анна с рождения развито шестое чувство, то есть она сама будет знать, в каком направлении ей нужно двигаться, чтобы стать успешной и счастливой. Если родители будут помогать, а не навязывать свое видение, то у Анны все сложится прекрасно.