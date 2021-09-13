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Трое ранее судимых мужчин убили молодого человека в Котельниках

Юлия Курганова

Происшествия
Трое ранее судимых мужчин убили молодого человека в Котельниках
Фото: moscow-live

Полиция задержала подозреваемых в убийстве молодого человека в Котельниках. Об этом сообщила в субботу, 12 сентября, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих ранее судимых мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, которые подозреваются в убийстве.

Установлено, что 9 сентября на 3-Покровском проезде в Котельниках между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них получил ножевые ранения, пострадавший скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчина зарезал сестру во время застолья в деревне Иудино Сергиево-Посадского городского округа. По данным следствия, 5 сентября 2021 года в частном доме между обвиняемым и его 52-летней сестрой в ходе распития спиртных напитков произошел словесный конфликт.

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