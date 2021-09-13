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Синоптики сообщили о погоде в Москве 13 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили о погоде в Москве 13 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 13 сентября, погода для столичного региона станет переломной. В первой половине дня осадков не ожидается, а во второй части дня, с приближением холодного атмосферного фронта, местами пройдет кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса. В Подмосковье температура ожидается 17-22 градуса тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода, которая баловала жителей столицы в выходные дни, начнет меняться. Предстоящие резкие изменения атмосферных процессов могут сказаться на общем самочувствии и вызвать ответные реакции. В группе риска прежде всего люди с хроническими болезнями: суставов, органов дыхания, сердца и сосудов, нервной системы.

Медико-метеорологические прогнозы помогут своевременно принимать меры — выполнять рекомендованные врачом лечебно-профилактические назначения, что поможет уменьшить негативное влияние погодных изменений.

12 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал последний день тепла в Москве. Он пояснил, что похолодание на десять градусов ожидается в столице на предстоящей неделе.

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