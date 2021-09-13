Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане правительства

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Компании «с мировым именем» предоставляют недостоверную информацию об утилизации товаров и упаковки, они обманывают российское правительство. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Он напомнил о поручении президента Владимира Путина уменьшить к 2030 году захоронение отходов на 50 процентов и увеличить их сортировку до 100 процентов.

Глава ведомства отметил, что очень важно отслеживать всю историю производимых товаров до того момента, как они пройдут сортировку и утилизацию.

— То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь, — заявил Козлов в интервью РБК.

Принятая концепция расширенной ответственности производителя (РОП) предполагает ввести с 1 января 2022 года 100-процентную утилизацию упаковки, а норматив утилизации товаров или уплата экосбора будет подниматься на 10 процентов каждый год.

В Минэкономразвития предложили перенести мусорную реформу. В ведомстве отметили, что запланированный срок начала реформы «представляется нереализуемым». Предложено перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) с 2022 на 2024 год.