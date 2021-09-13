Врач назвал способ ускорить выздоровление при ОРВИ

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Многие вирусные инфекции опасны тем, что от них нет лекарств, человеческому иммунитету приходится самостоятельно бороться с заболеванием. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, существующие препараты от вирусов помогают побороть далеко не все патогены, которые вызывают острые респираторные заболевания (ОРВИ). Победить простуду бывает очень сложно, так как от нее не придумали вакцину.

Однако пациенты могут сами ускорить процесс выздоровления с помощью укрепляющих иммунитет витаминов.

— Например, важно следить за уровнем витамина D. Он напрямую влияет на эффективность иммунитета. Если доказан низкий уровень витамина D и человек заболел, то время пить витамины, — отметил Хухрев.

По его словам, человек с ОРВИ должен спать достаточное количество времени, правильно питаться и исключить из своего рациона алкогольные напитки. Специалист добавил, что если пациент будет нарушать эти правила, его выздоровление может замедлиться.

Врач подытожил, что при вирусных заболеваниях в организме человека снижается уровень клеток, которые борются с инфекцией. Поэтому если пациент начинает переохлаждаться и пренебрегать правилами при лечении ОРВИ, он рискует не только развить у себя вирус, но и заболеть бактериальной инфекцией, передает радио Sputnik.

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