Огромного метрового кашалота выбросило на берег в Японии

кашалот

Жители города Одавара, который находится в японской префектуре Канагава, нашли на одном из местных пляжей тело огромного кашалота. Его длина составляет более 14 метров. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил телеканал NHK.

По данным телеканала, в настоящее время региональные власти принимают решение, как поступить с мертвым млекопитающим.

Местные жители отмечают, что на берег городского пляжа раз в несколько лет выбрасывает трупы мертвых кашалотов, однако такое большое животное жители префектуры видят впервые.

Причину смерти млекопитающего будут устанавливать эксперты из регионального исследовательского института.

В прошлом году трупы 11 дельфинов обнаружили на берегу Красного моря в Египте.

Как утверждали источники, млекопитающих выбросило на берег в районе полосатых коралловых рифов, занимающих около пяти километров в направлении открытой воды.

Эксперты отрицали, что к гибели животных привело влияние человека. По их словам, дельфины заплыли на мелководье, чтобы найти пищу, однако не смогли вернуться на глубину из-за отлива.