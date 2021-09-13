Огромного метрового кашалота выбросило на берег в Японии

Опасные маршруты
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Маньяки СССР
Советское мороженое
Советское мороженое
Свидания
Свидания
Деревья
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Рабочий и колхозница
Дали
Дали
ЭКО
ЭКО
Жители города Одавара, который находится в японской префектуре Канагава, нашли на одном из местных пляжей тело огромного кашалота. Его длина составляет более 14 метров. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил телеканал NHK.
По данным телеканала, в настоящее время региональные власти принимают решение, как поступить с мертвым млекопитающим.
Местные жители отмечают, что на берег городского пляжа раз в несколько лет выбрасывает трупы мертвых кашалотов, однако такое большое животное жители префектуры видят впервые.
13日朝、神奈川県小田原市の海岸で、体長およそ14メートルの死んだクジラが漂着しているのが見つかりました。— NHKニュース (@nhk_news) September 13, 2021
県と市では、クジラの状態などの調査を進め、今後の対応について検討するということです。https://t.co/cXxw738FBi#nhk_video pic.twitter.com/R0jkNQLjOV
Причину смерти млекопитающего будут устанавливать эксперты из регионального исследовательского института.
В прошлом году трупы 11 дельфинов обнаружили на берегу Красного моря в Египте.
Как утверждали источники, млекопитающих выбросило на берег в районе полосатых коралловых рифов, занимающих около пяти километров в направлении открытой воды.
Эксперты отрицали, что к гибели животных привело влияние человека. По их словам, дельфины заплыли на мелководье, чтобы найти пищу, однако не смогли вернуться на глубину из-за отлива.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО